巴西前總統魯拉7日宣布參選10月總統大選，誓言擊敗極右派現任總統波索納洛的威權政府。魯拉在2003至2010年出任總統期間，因涉巴西石油公司貪腐案「洗車行動」遭定罪，服刑期間提出上訴，2年後在去年獲無罪釋放。

現年76歲、代表勞工黨出戰的魯拉7日在聖保羅參加競選集會，他呼籲國民團結，在嚴峻時刻「我們要克服彼此歧見」，攜手反對無能、專制的當權者。「我確信，我們將展開史上最偉大的和平革命。」

魯拉說：「我們想加入所有政治立場、階層、種族和宗教信仰的民主人士，來擊敗極權主義給我們國家帶來的威脅、仇恨、暴力和歧視」。波索納洛多次對巴西電子投票系統提出質疑，抨擊系統遭篡改，要求採用紙本投票，外界憂慮他如果敗選可能會不甘卸任。

英國《衛報》報導，魯拉宣布參選前一日的民調顯示，魯拉在首輪投票中的得票率或可領先波索納洛13個百分點、次輪投票更有望贏得20個百分點。同份民調指出，逾6成選民無論如何都不會投給波索納洛，主因是現任政府未有效控制國內疫情，導致逾66國人死亡；同時，民眾也不滿生活成本不斷上漲、失業率居高不下。

未吸引不滿現任政府的中間選民，魯拉表示，他已籌備由7個中間偏左政黨組成的擴大聯盟，並邀巴西民主社會黨籍的聖保羅州長多利亞擔任競選夥伴。

巴西訂於10月2日舉行總統大選，依巴西選舉法規定，正式競選活動應在8月展開，因此魯拉這場造勢為遵照法律規定，稱為「動員前期」活動。