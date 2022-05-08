廟會「鬥牛陣」牧童打架太逼真 引出員警勸架。（翻攝自爆廢公社公開版）

誤會大了！有名男子在臉書分享1段25秒影片，影片中正有廟會表演「鬥牛陣」，一旁的2名「牧童」阿伯與阿姨故意大打出手，精彩的表演竟引起當地員警注意，一手就將阿伯抓住，看傻的民眾趕緊向員警解釋，鬥牛陣的「加料」演出，也笑翻觀看民眾。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳一部25秒影片，影片中在一戶住家外，剛好有廟會正在表演「鬥牛陣」民俗技藝，一旁2名飾演「牧童」的阿伯和阿姨，故意大打出手，詮釋早年農業社會時的場景，精彩的演出竟吸引當地員警，誤以為發生民眾糾紛，出手將阿伯抓住，一旁觀看表演民眾趕緊向員警解釋這是場表演，突發意外也讓其他民眾捧腹大笑，這場表演再增添趣味，原PO也在貼文寫下「阿伯差點初四了，這警察很盡責哦」。

廟會鬥牛陣牧童打架表演太逼真，引出警察勸架，廟會工作人員趕緊向前解釋。（翻攝自爆廢公社公開版）

影片一出，網友不僅笑歪，但也大讚警察盡責紛紛留言「警察也是橋段之一嗎？」、「警察大人也參一腳」、「誤會了！警察也是演員啦」、「演技太好的阿伯」、「警察叔叔好可愛」、「這兩頭牛知道主人被警察抓了嗎」、「第一次看到被警察介入的」、「台灣就是需要多一點這種警察」。