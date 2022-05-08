彰化一名男子2012年間在大陸娶妻，同年底返台登記，與妻子感情一直很好，但妻子於2017年返陸探親後拒絕回台，斷絕聯繫4年，讓他心碎訴離。彰化地院審結，法官認定此段婚姻已出現重大破綻，無法回復，准許離婚。可上訴。

判決書指出，男子主張與妻子於2012年間於大陸湖南省長沙市結婚，同年回台生活並登記結婚，婚後兩人感情和諧，幸福美滿，鮮少發生爭執，但2017年9月間妻子返陸探親後，拒絕回台，此後分居且斷絕聯繫4年，婚姻已出現重大破綻，遂向法院訴請離婚。

彰化地院審理時，人妻未出庭辯論，也未提出書狀聲明，法官指出，兩人結婚後，女方數次往返兩岸，卻於2017年9月間出境後，再也沒入境台灣；而男方父親證稱，兩人婚後與他同住，夫妻兩人感情一直很好，因媳婦不習慣在台生活，故每年都會返回大陸1次，直到2017年一去不回，最終採信男方說詞。

法官認定，夫妻兩人長期分居兩岸，未共同生活達4年，婚姻有名無實，彼此間互信、互愛與互諒的基礎已失，兩人更未努力維繫關係，致雙方猶如獨立個體，形同陌路，認為離婚有理，准許兩人離婚。可上訴。