每個人對待感情的方式都不一樣，有些人比較慢熱、害羞，每一次關係的進展都需要慢慢培養，也有些人相當明確自己的情感，喜歡就會主動出擊，而不會坐以待斃。命理網站「星座巫師」分享，獅子座、射手座和水瓶座最不喜歡欲擒故縱，如果真的喜歡一個人就會主動聯絡，沒聯絡就代表他們對你沒感覺。

1、獅子座

獅子座的個性果敢直接，有任何事不喜歡藏在心裡，遇到喜歡的人也會主動聯繫，希望和對方的感情可以快速升溫；若獅子座遇到不喜歡的人，雖然不會直接拒絕，但會表現得相當冷漠，所以如果他們不會主動聯繫你，就表示他們對你沒有興趣，不要再傻傻等待了。

2、射手座

射手座是個行動派、敢說敢做，生活中只要有想要的東西，就會積極主動去爭取，就算過程艱辛也不會輕言放棄；射手座在面對喜歡的人也是一樣，無時無刻都想連絡對方、和對方待在一起，所以若是他們不會主動聯絡你的話，就代表他們對你沒有特別的感覺。

3、水瓶座

水瓶座的興趣相當廣泛，且思維有些跳躍，有時候今天喜歡這個，明天可能就不喜歡了，因此在感情中，他們經常不夠確定自己的心意，不過一旦發現喜歡的人，就絕對不會退縮，若是你一直沒有收到水瓶座的主動聯繫，不是因為他們慢熱，而是因為他們對你沒有興趣。