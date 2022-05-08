新北市教育局長張明文表示，新北市校園公費快篩試劑目前存量有7.5萬劑。（陳慰慈攝）

教育部昨公布新的停課標準，學校提供國小確診個案的同班師生、國高中確診個案座位九宮格同學，每人1劑快篩，陰性才能上學，對此，新北市教育局長張明文回應，新北市校園公費快篩試劑目前存量有7.5萬劑，之前每天發放2到2.5萬快篩劑，新制上路後減半，壓力減少，另先前是學校有確診者才造冊來領，現把庫存直接發放給學校備用。

張明文說，學校的公費快篩需求大，新北市衛生局跟市府目前採購190萬劑快篩劑，都會優先供應校園使用，教育部也會給校園快篩資源，相信一定都能發放到每個居隔師生手上，公費快篩劑最重要目的在快篩陰性使得復課，新北一定會落實做到，教育部也發新聞稿指出會提供一定比劑快篩劑給學校，讓學校可以提早自主應變使用。

新北市長侯友宜表示，為保護校園師生健康，老師學生快篩陽性，立即啟動校園自主應變流程，實施師生防疫假或暫停實體課程。已宣布暫停實體課程學校照原規畫，只要經過校內防疫會議通過可新制辦理，會考前1到2周授權國中9年級可採線上教學 生避免出入高風險群聚場所，並授權各校彈性實施時實體、線上或分流教學，有照顧困難家庭，學校一定會提供學童基本照顧。

對於新北今宣布有學生快篩陽性，學校要「比照確診」個案處理，指揮中心要新北市用詞小心，可能會有法律問題，新北市長侯友宜回應，新北從頭到尾都是用一個名詞，「新北師生快篩陽」，在乎的是我們的校園自主應變作為，保護校園師生安全。