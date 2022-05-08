彰化8日新增確診個案達536例，為近日確診人數新高，而目前快篩買不到、學生疫苗還沒打到，讓許多家長心驚驚，彰化目前高中以下停課班數已經達到152班，許多家長擔心若到校上課遭傳染，而請假的話擔心跟不上課業，進退兩難。

彰化目前高中到幼兒園停課7天的班級共有135班，6所高中11班、13所國中23班、42所國小78班，還有幼兒園及課後照顧中心共23班；另外預防性停課1天的有17班，另外停課7天補習班也有7家7班。

衛生局表示，最新的防疫政策是以匡列確診者的同住家人、室友等，同辦公室及同班同學都不須居隔，僅需自我監測，加上國小、幼兒園確診學生停班課也從停課7天改成3天，國高中生則不必全班停，改以確診學生9宮格請3天防疫假觀察，因此停課班級應該會減少。

不過疫情持續延燒，許多家長認為疫情越來越嚴峻，但各項條件越來越寬鬆，希望能重視家長與學生的擔憂，要因地制宜來調整防疫規範，在兼顧防疫與學生上課權益之間，取得平衡；而彰化目前採取雙軌制，實體與線上同步進行，確保學生受教權。