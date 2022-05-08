台灣從烏克蘭戰爭中學到了什麼？

《紐約時報》（New York Times）7日引述9名匿名現任及前任美國、台灣官員，指出比起常規戰爭武器，拜登政府正悄悄施壓台灣，向美國訂購能幫助台灣小規模軍隊擊退解放軍海上入侵的美國製武器。這些武器包括適用於不對稱戰爭的飛彈及小型武器，報導也指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，拜登政府推動台灣採購這類武器變得愈來愈急迫。

《紐約時報》指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國塑造台灣防禦的計畫變得愈來愈急迫，俄烏戰爭讓華府及台灣相信，北京在未來幾年入侵台灣已成為潛在危險，而小規模軍隊採用專注於機動性高及精準打擊的不對稱戰術、並且使用正確武器，也能夠擊退大規模軍隊。

報導指出，美國官員正在重新評估台灣軍隊實力是否足以擊退外來入侵。蔡英文總統正試圖將我軍導向不對稱戰爭，並且著手採購大批難以瞄準、反制的機動性致命武器，不過部分我國防部官員對此表示反對。

美國官員則已認定，包括MH-60R反潛直升機等我國防部試圖採購的武器不適合用來與解放軍作戰，美國官員也已警告我方，美國國務院會拒絕這類採購要求，美官方也已告知美國武器製造商，不要要求美國政府批准某些台灣訂單。

民主及共和兩黨的官員及議員都表示，烏克蘭戰爭中學習到的一課是，美國必須幫助台灣變成「豪豬」，以嚇阻中國大陸的潛在攻擊。

「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）東亞分析師葛來儀（Bonnie Glaser）表示確實感覺到轉變，但是在俄羅斯入侵烏克蘭之前就已有轉變，這種轉變在俄烏戰爭後變得更加鞏固，「五角大廈內已敲響警鐘，確保台灣是認真的，我們也必須嚴肅以對。」

《紐約時報》指出，美國國務院及國防部官員都參與了與台灣官員的軍購討論，拜登政府3月初也派5人小組來訪台灣，與蔡英文總統及其他官員討論我國的防禦策略及軍購。

美國國務院代表的聲明指出：「繼續追求無法有意義貢獻有效防禦策略的系統，並不符合台灣所面臨持續變化的安全威脅，因此美國強烈支持台灣實施不對稱防禦策略的努力。」

另一名國務院官員則表示，美台雙方現在都在研究從烏克蘭戰爭中汲取教訓。

烏克蘭軍隊透過不對稱戰術取得了巨大成功，頑強抵抗俄軍戰車、戰機，烏軍使用的武器包括肩射式標槍（Javelin）反戰車飛彈、刺針（Stinger）飛彈、及武裝無人機。

不過兩岸之間相隔100英里（約161公里）的台灣海峽，導致北京攻台與俄侵烏的情況不同、甚至更為困難。

報導指出，對美國及盟友來說，對一個被圍困的台灣島補給武器可能比運送武器給烏克蘭更為艱難，因此部分官員考慮讓台灣儲備大量彈藥。

2019年美國國務院授權對台軍售22億美元武器，當中也包含108輛M1A2艾布蘭戰車（Abrams），當時部分美國官員私下批評這項軍售，指出如果解放軍的進犯強大到足以讓台灣必須動用戰車，那台灣注定要完蛋了。

儘管最近幾波台灣的軍購都符合不對稱戰略，不過部分台灣官員仍持續向美方施壓，要求出售如M1A2艾布蘭戰車等昂貴的常規武器。

我軍事專家指出，台灣仍需要部分傳統武器，以預備不一樣的戰爭場景。國家政策研究基金會安全分析師揭仲指出，台灣已接受許多美國建議，但台灣仍需要為其他可能的、長遠的戰爭情況預作準備，他擔心烏克蘭戰爭導致美國更深入不對稱戰略，而忽略台灣的具體需求。他強調台灣的火砲系統已太過老舊、必須升級，「你怎麼能叫我們拿二戰設備對抗中國？」

報導指出，國防部長邱國正先前在立法院表示，因價格過高而取消向美購買MH-60R反潛直升機，但他沒提到的是，美國官員一直在敦促台灣不要購買這類直升機，目前台美也正在討論台灣是否該採購E-2D預警機。

美方鼓勵台灣採購刺針飛彈，以及波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈，部分美官員也建議我加購沿岸防空飛彈系統、武裝無人機及水雷。