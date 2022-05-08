苗栗每年4月到5月除了能欣賞油桐花，緊接著登場的是賞螢熱，尤其苗栗縣內各大休閒農業區，擁有得天獨厚的自然環境，各區復育螢火蟲有成，在大湖鄉等6鄉鎮都能看到螢火蟲漫天飛舞，縣府歡迎民眾來夏日賞螢。

大湖鄉、三義鄉、三灣鄉、南庄鄉、卓蘭鎮及通霄鎮是苗栗縣內主要賞螢地區，各休閒農業區各有特色，像是大湖目前正值桂竹筍產季，薑麻園休閒農業區的業者提供採筍賞螢趣與夏日營火祭2種套裝行程，適合闔家共遊。

三灣梨鄉休閒農業區種有三灣梨、柑橘、茶油、茶花等農產，民眾除能體驗採果，近期還可以賞螢，並搭配茶香DIY體驗，趣味十足；壢西坪和南江休閒農業區，位於卓蘭市區中心的北方，以栽種柑橘為最大宗，並有各具特色的民宿，晚上住上1晚，在卓蘭山上漫步，就能看見螢火蟲飛舞。

福興南和休閒農業區位在通霄、三義之間，當地還建立起「酩農村」，不但可以欣賞蝴蝶、螢火蟲，還有各式手作DIY；雙潭休閒農業區，則能夠同時欣賞油桐花美景跟螢光盛況，還可以體驗手捏陶、藍染。

縣長徐耀昌表示，在桐花盛開的4、5月，生態保育有成的苗栗縣，是台灣夏季賞螢勝地之一，現在除了有滿山遍野的油桐花，正是賞螢最佳時機，歡迎民眾到苗栗追螢，賞花追螢光之外，還有農村導覽、私房料理、手作體驗、特色旅宿等豐富體驗。