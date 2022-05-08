台南市今天新增1319人確診。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增1319人確診，今天是母親節，但疫情升溫卻讓很多準媽媽心驚驚，台南市婦兒安醫院副院長莊曉婷指出，近來確實蠻多孕婦擔心染疫而恐慌，她說，沒有證據顯示懷孕染疫風險比一般人高，但孕婦抵抗力差，中、重症風險確實比一般人高，需避免染疫。

新北市昨傳出1名懷孕28周20歲孕婦確診後，母子不治身亡的不幸消息。婦兒安醫院副院長莊曉婷指出，近來的確蠻多孕婦因疫情而恐慌，她強調，沒有證據顯示，懷孕的人染疫風險、胎兒畸形風險較高，但中、重症風險則比一般人高一些，尤其，本身抵抗力較差如高齡、體重較重、有慢性疾病者，提醒仍需注意避免染疫。

至於染疫後，產科併發症風險也會增加，包括造成早產、流產、胎死腹中等風險，但相關併發症風險通常發生在第三孕期後染疫者。

她說，很多孕婦也擔心，染疫後會否造成孩子畸形，但目前沒有證據顯示會增加此一風險。另也有孕婦擔心子宮內垂直感染，她說，雖有可能但風險很低，少於2％。至於生完小孩，染疫的媽媽能否餵母奶？莊曉婷說，仍可哺餵母奶，但餵母奶前務必確實洗手、戴口罩。

莊曉婷也提醒，無症狀感染的孕婦因不確定病情演變，建議可預備緊急備用藥物，一旦出現發燒、咳嗽、呼吸困難或破水、落紅、肚子痛、胎動減少等，就要盡快就醫。

衛生局長許以霖說，今天新增1319例中，男性673例、女性646例，其中有454例為無症狀感染，確診案例中仍以青少年、中壯年居多。

許以霖說，台南市推出「台南共照雲」[email protected]平台，若市民經判定為陽性確診，除收到疾病管制署傳送「確診個案自主回報疫調系統」手機簡訊，南市府也會傳送台南共照雲連結的簡訊，他提醒，市民收到2則簡訊後，點選網址並盡速回填資料，加快疫調及居家照護派案留程。

由於之前民眾抱怨沒疫苗打，目前台南有3萬多劑莫德納疫苗，反而又沒甚麼人要打，許以霖也呼籲，尚未施打疫苗的民眾趕快接種。