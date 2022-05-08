和潤企業(6592)111年首季營業收入51.84億元，稅前盈餘12.59億元，本期淨利9.68億元，歸屬於母公司業主淨利8.68億元，年增10.73%、季減4.37%，基本每股盈餘1.69元，創下歷史次高。和潤第二季營運可望延續第一季動能。

和潤企業為償還債務或充實營運資金，董事會決議通過發行有擔保普通公司債，總額上限95億元，每張面額100萬元，發行價格依票面金額十足發行，發行期間上限7年，發行利率採固定利率方式發；另決議通過發行無擔保普通公司債，上限70億元，每張面額100萬元，發行價格依票面金額十足發行，發行期間上限7年，發行利率採固定利率方式發行。

和潤第一季營業收入51.84億元，年增25.85%、季增1.82%，刷新公司歷史紀錄，營業毛利35.19億元，年增24.16%、季增3.77%，營業利益11.71億元，年增3.75%、季減4.64%，稅前淨利12.59億元，年增6.58%、季減7.80%，本期淨利9.68億元，年增7.22%、季減9.01%，歸屬於母公司業主淨利8.68億元，年增10.73%、季減4.37%，基本每股盈餘1.69，相較去年同期1.52元成長、但與去年第四季1.76元略降，仍創歷史次高。

和潤總經理林彥良表示，3月消費金融、汽車金融、企業金融動能佳，以營運地區別來看，台灣地區3月營收年成長32.0%、大陸地區年成長2.2%，台灣營收成長主因是保有客戶持續增加帶動利息收入增加，以及轉投資事業和雲行動服務iRent營運持續穩健；大陸轉投資事業和運國際租賃雖受到疫情升溫影響部分城市，但整體營收仍有微幅成長，對於大陸疫情變化也會持續監控，謹慎應對。

展望第二季，邁入車市銷售夏季競賽，新車、中古車市場需求仍在，以及整體應收帳款淨額持續累積，和潤第二季營運可望延續第一季動能。