多數人都希望在工作上能進步，盼著自己什麼時候能升職加薪。運勢命理網站「靈匣網」點名，射手、雙子、處女、獅子、牡羊最近兩個月事業會有所進步，在職場上拿到很多機會，甚至有望能升職加薪。

▍射手座

射手座擅長計劃並且條理分明，他們清楚地知道自己該做什麼，即使是沒有人安排，他們也能找到自己應該做的事情，他們的生活很有目標，把自己每日的計劃安排的井井有條，先做什麼後做什麼，並且能找出事情的關鍵點，快速完成。這樣的射手們很得老闆看重，所以，射手們升職就在眼前了。

▍雙子座

雙子們在5、6兩個月事業運很好，因為有貴人在背後相助，他們明白人脈的好處，所以平日裡有機會就會與上司打好關係，讓他們喜歡上自己，讓日後有機會能給他們。同時雙子們也是有實力的，不然有再多的機會都沒用。雙子們能牢牢抓住機會，向別人展現自己的價值，不讓自己成為被放棄的那個。

▍處女座

處女們能力很強，這是因為他們從小就對自己要求很高，日積月累掌握了很多東西，讓他們面對工作能遊刃有餘。不管面對有難度的工作，或者是新的工作，處女們都可以輕鬆解決。即使是真的遇到了難題，處女們也不會害怕、氣餒，而是努力地尋找解決的辦法。這樣努力的員工哪個老闆不愛呢。

▍獅子座

獅子們享受工作，將工作看做是自己生活的一部分，對工作充滿了激情，願意在工作上花費時間和精力讓它更好。工作會給獅子們帶來成就感，獅子們格外喜歡上司和同事們的肯定，他們認為這是工作的一部分意義所在，是很重要的。所以獅子們工作的時候總是幹勁十足，很有精神。

▍牡羊座

牡羊們認真固執，認定了一件事情就要進行到底。他們果敢，遇到事情不會猶豫不決，會盡快做決定，從不擔心失敗，做了決定就往前衝，向著自己的目標全力以赴。在5、6月這段時間裡，牡羊們會有很多鍛煉的機會，在一次次任務下牡羊們的能力得到了提升，晉升指日可待。