林暉閔（右）與黃新皓的CP組合，令粉絲覺得超登對。（LiTV、達騰娛樂提供）

郭宇宸（左起）與林煒傑在《基因決定我愛你》組成CP，演技令人讚賞。（LiTV、達騰娛樂提供）

被粉絲稱讚如同愛情百科全書的《基因決定我愛你》，因為製作精良、紮實的故事架構，讓劇中林暉閔、黃新皓、郭宇宸、林煒傑4人4色，戲中各自面對的習題，正是愛情裡的4大關卡「隱私」、「家人與戀人抉擇」、「信任」與「階級」，日前4人接受LiTV專訪，可謂是台前深情，台下極盡搞笑，就連問相信「基因」真能決定愛情如此正規的問題，黃新皓也能俏皮說：「我是覺得既然叫『基因決定我愛你』，那就是要大家多『積陰』…德啦，多積陰德的話，愛情就會找到你，你沒有積陰德，那好姻緣也不會靠近啊…。」，此話一出讓大家笑到沒叮沒噹，卻也感覺頗有幾分道理！

《基因決定我愛你》中靈魂人物林暉閔，是製作人辛誌諭早在一年半前，便認定「一定要他來演」的不二人選，公認角色最好哭，背負不能說的秘密，靈魂裡鑲著「女孩身影」的他，隨著劇情漸入尾聲，粉絲更是想揭面紗一探究竟！聊到「秘密」，林暉閔覺得愛情裡該保有自我空間，不該說的還是不說對彼此好。

黃新皓戲中母親無法接受他同性愛，他必須面對「戀人」與「家人」二選一的困難課題，「就像問我說，我跟你媽掉水裡你要救誰？百善孝為先，我還是會以家人為主，把媽媽救起來後，我再跳下去陪你。」黃新皓對著戲裡CP林暉閔說，而林暉閔聽完也大方甜喊：「可以。」回應。

另一組CP則面臨信任與階級的課題，郭宇宸說：「我最無法容忍欺騙！我覺得如果真的發現問題或不愛了，直接跟對方講會比被發現好，長痛不如短痛！」，林煒傑則是在身分與年齡上認為沒有高低之分，反問他若是自己身分較低，會自卑不敢接受對方心意嗎？「這樣不是…很好嗎？我覺得愛情一定會遇到各種阻撓，最重要應該是彼此三觀一致，才有辦法繼續。」

為了增添劇情厚度，《基因決定我愛你》在場景上下了不少功夫，其中讓4位主角感情昇華的「歸來庵」便是重要景點，但真有這個秘境嗎？林暉閔說：「我們就是在尋找『歸來庵』過程中，4個感情變得更好的，這橋段幾乎是一起演，回想我們坐在車上，等戲時一起唱歌，還一起輕鬆看著山下的風景。」黃新皓也特別預告：「請務必看到最後一集，就知道『歸來庵』在哪裡。」

當4人被問到「相信基因真能決定愛情嗎？」黃新皓俏皮說：「我是覺得既然叫『基因決定我愛你』，那就是要大家多『積陰』…德啦！多積陰德的話，愛情就會找到你，你沒有積陰德，那好姻緣也不會靠近啊…，你可能接收到的就是爛桃花了。」此話一出，讓大家笑到沒叮沒噹，但似乎頗有幾分道理，工作人員也認真問：「我們能播出這段鼓勵大家『積陰德』求好姻緣的警語嗎？」

製作人辛誌諭獨家爆料，拍攝《基因決定我愛你》最困難就是人設，尤其林暉閔更讓他讚演技躍進，「AMBER這個角色非常難選，他是整部戲的靈魂，年輕卻有著深邃揪心的過往，我一年半前就設定林暉閔了，他看到劇本也很喜歡，這個角色，我們磨了一年半。」另一位令人驚艷的，是首次出演的林煒傑，幾場戲下來便給大家有種「他之前都沒演過戲嗎？」的感覺，4人精湛的演出都讓辛誌諭相當肯定，經過多部BL劇淬鍊後，辛誌諭透露未來計畫中，有最令粉絲心心念念，當時特別邀請韓星李時剛與徐謀俊主演的《因為愛你》，「已經談好了！預計將加入一組非常特別的CP，一起與李時剛、徐謀俊飆戲，期待疫情趨緩，推估年底開拍第二部。」由新生代偶像林暉閔、黃新皓、郭宇宸、林煒傑主演，最繾綣的BL優質劇「《基因決定我愛你》即日起在LiTV每周一更新集數。