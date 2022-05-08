性學博士許藍方擁有亮眼外型、清晰口條，加上她在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教議題，不只讓許藍方火速打開知名度，她也因此被受封是「最美博士」，而今（8日）是一年一度的母親節，許藍方應景地在網上公開與媽媽合照，母女都擁高顏值，許藍方母親的顏值、氣質更是美呆一票網友。

今天是一年一度的母親節，許藍方稍早在網上應景地公開與媽媽合照，她感性寫下：「謝謝阿咪把我們三個小孩拉拔長大，一路上的跌跌撞撞讓您擔心了，但我也越來越堅強長大沒有被擊倒，希望您能越來越放鬆好好享受每一天。謝謝阿咪。天天開心快樂。母親節快樂」。

雖然許藍方曬出的是與母親的同框舊照，但媽媽的美人顏值相當吸睛，許藍方也遺傳媽媽優秀的基因，母女倆眉眼間十分相似、五官也神複製，網友看了更是大讚：「媽媽真漂亮」、「有遺傳到媽媽的基因 果然都很好看」、「根本姐妹無誤 母親節快樂」，有網友直呼：「媽媽像小女孩」，還釣出許藍方親回：「她到現在還是」，至於有人虧：「好像比博士再正一點點」，許藍方則幽默說：「誰叫我混到爸爸一點點」。

許藍方除了曬媽媽合照外，她之前還曾罕見公開和妹妹的合照，姊妹倆都有一雙大眼睛，而妹妹的五官相當深邃，看起來就像混血兒，許藍方親妹的美貌更是驚豔一票網友。