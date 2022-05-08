俄烏大戰延燒超過兩個月，雙方在黑海的蛇島展開大戰，最終蛇島被俄軍佔領，而被俘的烏克蘭士兵則在遭囚禁一個月後被俄軍釋放；不過，近日烏克蘭在蛇島附近海域發動反擊，還以無人機摧毀俄軍的登陸艇。前立委林濁水直言，蛇島已經變成戰略負資產，「這就是自以為險要的海上迷你小島必然命運」。

俄烏戰爭初期，13名鎮守在黑海蛇島的烏克蘭士兵抵死不從的精神撼動全世界，歷經一個月的囚禁，烏克蘭最終成功與俄交換戰俘，蛇島士兵才驚險脫困。根據每日快報 (Daily Express)報導，烏軍南邊作戰司令（Operation Command South）一名指揮官公布蛇島最新戰況，表示已成功摧毀島上俄軍佔領的一處指揮所以及防空導彈系統，同時俄方折損多名士兵，不過沒有提到確切死亡人數。

近日，烏克蘭國防部宣布，烏軍在黑海的蛇島（Snake Island）附近，以土耳其製TB2武裝無人機擊毀1艘俄軍羚羊級（Serna-class）登陸艇及2具SA-15防空系統，並公開無人機光電系統錄下的影片，展示俄軍登陸艇遭到命中的畫面。

林濁水今天(8日)在臉書上表示，先前蛇島在烏克蘭手中同樣輕易被俄羅斯佔領，現島上俄軍又不斷被打得東倒西歪，根本成了戰略負債不是戰略資產。他更忍不住直言，「這就是自以為險要的海上迷你小島必然命運。」