針對教育部昨（7）日公布校園停課新標準，縣府教育處與各校校長及縣府防疫應變中心討論後決定，今（8日）取消原學校停課辦法，依照教育部公告校園停課新標準辦理。至於家長關心教育會考將屆，考生到校上課有其風險，雲林縣府宣布，國三生於考前一周5月16日至5月20日暫停實體課程，改為遠距授課。

教育處長邱孝文表示，新辦法為國小及幼兒園確診個案，若於確診前2日內曾到校上課，該小朋友的同班同學、導師全班暫停實體課程3天，每人1劑快篩試劑。

國高中學生確診者則按照該名學生班級座位的「九宮格」同學，實施3天停止到校，每人1劑快篩試劑。

邱孝文表示，各級學校的住宿生若有人確診，同寢室室友視同同住親友，必須居家隔離，提供每人3劑快篩試劑。

至於各級學校課程、社團活動，與確診者共同活動15分鐘以上的人員，包括教師、學生、 教練等必須停止到校。

考量國中教育會考在即，為避免影響考生權益，國三生於考前一周5月16日至5月20日將暫停實體課程，改為遠距授課，學生可在家透過遠距上課準備考試。