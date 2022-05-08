花蓮各鄉鎮衛生所，明起至18日止，會到各村里做巡迴疫苗接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣府針對確診者居家照護個案，額外提供1劑家用快篩試劑，提供解隔首日使用，結果須成陰性才能返工。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

學生3日防疫假（非確診者）部分，學校將提供1劑家用快篩試劑供學生篩檢使用，花蓮縣府今也宣布，也將額外增加1劑，供學生第4天返校前使用，結果須成陰性才能到校。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今新增649例確診個案，確診人數居高不下，由於國中教育會考將至，縣府教育處為讓學生如期應試，今也宣布， 縣內各國中9年級生，考前一周，暫停實體課程，調整為線上教學，另，針對非確診學生3日防疫假，除中央提供1劑家用快篩試劑，供首日篩檢，縣府再加碼1劑，讓學生解隔首日篩檢，結果陰性才能返校上學。

教育處代理處長翁書敏指出，國中教育會考將在5月21、22日登場，經教育處評估近日疫情風險，為讓學生如期參加考試，因此各國中9年級學生，考前一周，即為15日至20日，暫停實體課程並調整線上教學。另，考量部分家長與學生需求，針對仍須到校者，各校將妥善規畫並照顧。

中央昨宣布，今起調整校園防疫措施，翁書敏表示， 當學校發生確診個案前2天內曾到校上課，國高中部分，所屬班級座位9宮格的同學，將實施3天防疫假，停止到校；國小幼兒園部分，則是所屬班級師生，暫停實體課程3天；學校課程、社團活動部分，則為摘下口罩共同活動15分鐘以上的師生及教練，實施3天防疫假，停止到校，並由學校提供上述者1人1劑快篩試劑。

衛生局長朱家祥補充，縣府為維護校園安全，針對學生3日防疫假（非確診者）部分，將額外增加1劑家用快篩試劑，因此每人可獲得2劑，第一劑主要為居隔首日使用，第2劑則供第4天返校前快篩使用，結果須成陰性才能返校；此外，縣府亦針對確診者居家照護個案，額外提供1劑家用快篩試劑，提供解隔首日使用，結果須成陰性才能返工。

朱家祥也提到，自主回報疫調系統自1日啟動迄今，縣內累計3954個確診個案，不過目前僅收到305份回報內容，「1成都不到」，提醒收到簡訊者，盡快依內容網址回報疫調資料。

此外，今天是母親節，縣長徐榛蔚在記者會上，先祝每位媽媽「母親節快樂」，同時也提到近日已帶著從未接種疫苗的婆婆，前往施打第一劑，她說，中央今年採開放腳步，未來無論是到醫院還是出外踏青，多少都有風險，因此縣府明起至18日止，已委由各鄉鎮衛生所，到全縣117個村里做巡迴疫苗接種，施打時間都已公布在衛生局及縣長臉書官網，呼籲長者儘速接種疫苗，做好自主防疫。

徐榛蔚今也特別拿出全國確診人數的手版，提及近日接獲許多學校或家長關心畢業旅行及校外教學何時啟動，她說，今天無論是6都，都還是各縣市，確診案例都很多，疫情仍正延燒，為保護身邊的家人及每一位同學，目前還是希望各校能將活動延到5月底之後，並依疫情調整。