台積電2020年宣布將在美國亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，並計劃在2024年量產。對此，我國中研院經濟研究所兼任研究員梁啟源分析認為，對美國而言，額外的效益就是考量「國家安全」問題。他指出，美國既然要拉台積電等大廠，於是就出錢補貼。

台積電創辦人張忠謀4月14日在美國智庫「布魯金斯學會」活動指出在美國生產晶圓是昂貴浪費且徒勞無功的事，引發外界討論。

曾任中華經濟研究院董事長的梁啟源，近日接受港媒《中評社》專訪表示，現在考慮到中美貿易戰、疫情，以及俄烏戰爭等因素，出現反全球化，對整個世界經濟來說是比較不利，當然也會有影響，因為這沒有考慮到比較利益。例如美國要自行生產晶片，推供應鏈重組，所以找台積電等大廠到美國投資設廠，明明成本很貴又要生產，對這些大廠而言當然不經濟，但對美國而言，額外的效益就是考量「國家安全」的問題，所以美國既然要拉台積電等大廠，於是就出錢補貼。

他解讀， 由於近日有日本媒體質疑美國參眾兩院，至今尚未審查通過520億美元扶植半導體產業的法案，因此張忠謀的言論，是向美國政府施壓。

梁啟源指出，台灣有人會擔心台積電出走，造成高科技產業被掏空、高階人才流失、以及就業等問題，但其實對經濟影響更大的憂慮並不在這裡，最大的憂慮與問題是電力不足。現在的問題是電力供應不足，政府能源政策有問題才是主因，但台灣的能源問題是非能源與非經濟的因素，有政治考量，所以大家只能一起承受。