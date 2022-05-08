英國YouTuber班傑明‧里奇(Benjamin Rich)經營自己的旅行頻道《禿頭和破產》(Bald and Bankrupt)，結果他在參觀俄羅斯太空中心(Roscosmos)的拜科努爾發射中心(The Baikonur Space Center)期間，被控拍攝敏感內容而被捕。

BBC報導，俄羅斯太空中心負責人德米特里•羅戈津(Dmitry Rogozin)說，里奇先生因為他的「非法行為」而被調查，同時，與他隨行的一名白俄羅斯裔女士阿莉娜‧慈魯芭（Alina Tseliupa）也同時被逮捕。

英國YouTuber班傑明‧里奇(Benjamin Rich)經營自己的旅行頻道《禿頭和破產》。(圖/(Bald and Bankrupt)

英國外交部門表示已得知此事，正在試圖給予外交與法律協助。

里奇的YouTube頻道有超過 350 萬訂閱者，他喜歡探訪很少人去的地區，比如荒廢的市鎮，已不再經營的實驗場，蘇聯時期的流放地等等。他最近的影片是4 月 24日發布，主題是敘利亞因戰爭而破壞嚴重的社區。

拜科努爾基地可以申請參觀，但是有些禁區不要擅闖。(圖/Roscosmos)

拜科努爾基位在哈薩克境內，距離首都努爾蘇丹西南方約 1,100 公里處，是蘇聯最著名的太空發射站，人類第1枚人造衛星「史普尼克1號」(Sputnik 1 )就是1957年在此地發射的。

雖然拜科努爾基地仍是俄羅斯最重要的太空中心，但是其規模已無法與蘇聯時期相比，有許多研究中心在蘇聯解體後呈現長期停滯成為廢墟狀態，這些地方也成了冒險類YouTuber特別想刺探的地方。