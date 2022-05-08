埃及西奈半島（Sinai Peninsula）7日發生攻擊事件，11名軍人在與武裝份子的交火中喪生。由於攻擊發生在蘇伊士運河地區，當地安全局勢格外引發關注。

綜合外電報導，埃及軍方7日表示，埃及安全部隊當日在西奈半島與武裝份子駁火，造成軍方11人死亡（包含1名軍官、10名士兵）、5名士兵受傷。埃及軍方並未提及武裝份子的傷亡狀況，亦沒有事件的其他細節。

埃及當局在聲明中把這些發起攻擊者稱為恐怖分子。

埃及軍方指出，一幫武裝份子攻擊西奈半島西部一個抽水站，當地安全部隊進行反擊並擊退武裝份子。據報導，抽水站遭汽車炸彈攻擊，隨後使用重裝武器向安全部隊開火。

目前，安全部隊仍在追緝並試圖圍剿當地偏僻地區的武裝份子。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在社群媒體發文，對死者軍眷和傷者等表示慰問，誓言堅決打擊恐怖份子，並「剷除恐怖主義」。

這是近年來埃及安全部隊在西奈半島北部地區遭遇傷亡最嚴重的攻擊事件之一，目前尚無任何組織或個人為這起攻擊事件表示負責。

據分析，埃及西奈半島北部的管線向以色列、約旦等周邊國家輸送石油和天然氣，近年頻繁成為攻擊目標，這引發埃及政府與以色列等國擔憂。