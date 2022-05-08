陳思羽。（報系資料照）

在美國參加WTT支線賽美國加州佛利蒙特站的台灣桌球好手莊智淵、陳思羽，兩人於混雙合作，在這一站賽事連續奪勝，贏得合作以來的首座國際賽冠軍。

台灣桌球選手的「大前輩」莊智淵，大約3、4年前和陳思羽搭擋過幾次混雙，陳思羽坦言之前怕自己沒幫法幫莊智淵在混雙爭取佳績、還打亂單打調整節奏，後來就不太會在主要賽事搭配。

這次WTT支線賽美國加州佛利蒙特站兩人暌違多時再次組隊，莊智淵也給後輩不少戰術建議，晉級路上也曾擊敗過頭號種子、世界排名第22的印度組合卡瑪絲（Archana Girish Kamath）／塔卡爾（Manav Vikash Thakkar），4強賽先直落三輕取烏克蘭寇磊／美國張安，決賽同樣3比0搞定美國地主組合宋家瑜／劉丹，漂亮拿下冠軍。

其他台灣選手成績，莊智淵男單16強賽、8強賽接連直落四局收下勝利，來到最後4強，將與日本18歲小將篠塚大登爭搶決賽資格；女雙鄭怡靜／李昱諄以3比2局數力克法國對手露茲（Camille Lutz）／莫絲塔法薇（Leili Mostafavi）；女單陳思羽8強直落四不敵日本削球選手小塩遙菜，李昱諄2比4局數敗給日本女將笹尾明日香，劉馨尹則在「寶島內戰」4比2力退鄭怡靜。