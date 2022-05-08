台中市政府於2012年啟動台中市潭子聚興產業園區開發作業，並於2019年取得台糖公司同意合作開發，開發完成後由台糖公司分回約6.6公頃的產業用地，今年5月3日正式啟動招商作業，第一階段資格審查申請收件至5月17日截止，相關資訊可參閱台中市政府經濟發展局官網最新消息

經發局表示，台糖公司總計分回潭子區聚興段新興小段計18筆土地，於今年5月3日起至5月17日止，辦理第一階段資格審查申請收件，將拆分為標號1至11，以公開招標方式設定地上權予得標人，地上權設定期限為20年，將由台糖公司收件後，辦理招標第一階段資格審查，確認資格符合後，將函知符合資格法人廠商參與第二階段地上權招標，招標公告日期另訂，申請資料可至雲端硬碟下載。

經發局長張峯源指出，園區為配合台糖公司招標，已先行完成地籍分割，台糖公司將總面積約6.6公頃的18塊產業用地，規劃為11件標案，以設定地上權方式辦理招商，待得標廠商建廠完成，將可與園區全數設施，及南、北側拓寬的潭興路一段258巷與仁愛路一段111巷同步啟用，搭配國道4號銜接台74快速道路，可帶動園區工廠的產業鏈及利多。

經發局說明，目前屬台糖公司所有土地已可供建築使用，原訂於今年6月底前正式移交土地予台糖公司後始辦理招商作業，惟考量廠商用地需求，台糖公司同意提前招租，減少廠商等待時間，若屬台中在地的未登記工廠、特登工廠，且產業類別符合「機械設備製造業」、「電子零組件製造業」、「金屬製品製造業」、「基本金屬製造業」、「塑膠製品製造業」、「運輸工具製造業」、「汽車及其零件製造業」等7大類別或「其他產業類別屬低污染並經工業主管機關審查核准者」皆可申請。