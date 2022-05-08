睽違3年，台北開齋節8日在大安森林公園熱鬧登場，吸引一萬人次共襄盛舉，台北市長柯文哲也到場同樂，並表示只要台北還有在辦活動，開齋節也會照常舉辦。今年除欣賞精采舞台表演，也可走逛19攤的清真市集，更首創草地電影院讓民眾愜意享受電影。

台北開齋節由印尼傳統舞蹈薩滿舞，熱鬧揭開活動序幕，並由印尼華裔歌手胡利基、葉飛、移工樂團Uniband與印尼國際藝人Fildan Rahayu等人氣卡司接力開唱。今年首辦「草地電影院」，將室內影廳拉到戶外，可躺在公園綠地欣賞「助守在異鄉」及「隱藏的大明星」兩部精采電影，感受愜意氛圍。

因應疫情，本次清真市集雖然取消飲食，但現場仍有19個攤位展售穆斯林日常生活用品，並有阿拉伯書法、烏德琴教學、穆斯林相關書籍等文化沉浸體驗活動，拉近市民朋友與穆斯林的距離。

柯文哲表示，台北開齋節前兩年因疫情取消實體活動，今年在北市府加強防疫措施下，照常舉行，現場還發放200份清真寺造型悠遊卡送給民眾。活動當天適逢母親節，他也於市集上購買護手霜送給太太感謝她的辛勞，並到攤位上體驗阿拉伯書法，跟著書法老師寫下「平安、喜樂」等祝福。

駐台北印尼經濟貿易代表處副代表Mr.Zulmartinof表示，感謝北市府持續規畫台北開齋節歡慶活動，讓穆斯林團聚、分享喜悅。

觀傳局表示，今年活動因應疫情加強防疫措施，全面禁止飲食，前來參加的民眾，都需打滿兩劑，並佩戴口罩才能入場，此次活動約有一萬人次參與，但參與民眾仍較疫情前少了三成。