桃園市一名92歲行動不便的楊姓老翁，8日上午趁著天氣涼爽，騎著電動車外出訪友，沒想到騎到一半電動車突然沒電，老翁連人帶車卡在路旁，不知所措，所幸平鎮警分局龍岡派出所員警巡邏經過，即時伸出援手，才讓老翁得以平安返家。

平鎮警分局龍岡派出所所長李東誠表示，家住平鎮區平東路的楊姓老翁，平常都騎電動車代步，8日上午趁著天氣涼爽出門訪友，但出門前忘記幫電動車充電，一路騎到龍南路與龍美路口，沒想到電動車突然沒電，剛好老翁外出也沒攜帶手機，加上本身行動不便，只能呆坐電動車上，孤立無援。

幸好龍岡派出所警員林宇盛及張云馨巡邏經過，看見老翁表情無助的坐在電動車上，員警察覺有異，立即主動上前關心，一問之下，才知道原來老翁的電動車沒電，回不了家，且老翁疑似因為年紀太大或是太過緊張，面對員警詢問完全無法表達語意。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分，並順利聯繫上他的妻子，無奈老翁的妻子行動不便，也無法前往派出所將他接回，員警為了讓老翁能平安返家，於是開來貨車，連同電動車一起將老翁平安送回住處，老翁的妻子看到老伴平安無恙的歸來，頻頻向警方道謝並表示，幸好有警方熱心的協助，才能讓老翁平安返家。