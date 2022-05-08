近期本土疫情急遽升溫，確診人數不斷增加，勞動部表示，勞工如感染嚴重特殊傳染性肺炎，請假需提出相關證明文件，勞工如未能即時收到確診個案隔離治療通知書，「健保快易通APP」的PCR陽性檢測結果亦可作為請假證明，勞工可上該APP查詢檢測結果，透過截圖或輸出之資訊，向雇主請假。

勞動部表示，勞工若染疫，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假，請普通傷病假或事假者，依「勞工請假規則」第10條規定，需向雇主提出請假理由及日數，如於假日得知確診，得委託他人代辦請假手續。

勞動部進一步表示，請假因需提出相關證明文件，勞工如未能即時收到確診個案隔離治療通知書，健保快易通APP的PCR陽性檢測結果亦可作為請假證明，勞工可上該APP查詢檢測結果，透過截圖或輸出之資訊，向雇主請假。

勞動部另指出，為強化防疫量能及韌性，自5月8日起，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立，有特殊需要者可另外申請。勞工被衛生主管機關要求居家隔離，若想依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第3條第3項規定請防疫隔離假時，也可參依勞工請假規則第10條規定辦理，而電子居家隔離通知書或同住家人的健保快易通APP的PCR陽性檢測結果均可作為請假證明文件。

勞動部表示，勞工因故未能於請假時提供相關證明文件，得於事後補提，勞雇雙方如因請假事項有所爭議，可洽請地方勞工主管機關協處。