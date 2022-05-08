6日傳出一起位於巴哈馬（Bahamas）豪華度假村離奇命案，3名美國人相繼被發現陳屍於別墅內，其中2名是一對夫妻，據悉死者生前有嘔吐、噁心的症狀，警方排除他殺可能。另外，受害的還有第4人，目前正在醫院接受治療，消息人士透露罪魁禍首可能是冷媒大量外洩所致。

位於加勒比地區的熱帶島嶼天堂巴哈馬（Bahamas），是世界各地觀光客爭相前來避暑的度假勝地之一，提到它直覺不免想到神秘的百慕達三角。近期一場離奇命案造成3死1傷，地點就位於該島埃克蘇馬（Exuma）區的一間高級度假村。

據了解，意外發生當下，度假村工作人員先是在別墅內發現一對夫妻倒臥房間及浴室，還出現抽蓄反應，到場時已經沒了生命跡象；接著另一區別墅也傳出一名男子陳屍房間內。

同住在這家度假村的旅客克里斯（Chris Coucheron-Aamot）在臉書透露，「昨晚很難入睡，每次冷氣只要運轉我就會莫名醒來。我隔壁3位鄰居走了，還有第4位正在醫院搶救…」疑似是冷氣故障，他推測悲劇可能是大量冷媒外洩造成的。

報導指出，化學物質氟利昂（Freon）常作為空調內冷媒使用，是一種常見的製冷劑，被廣泛運用在日常家電中。若空氣中存在大量氟利昂就會取代氧氣，一但吸入太多，會損害人體呼吸系統、肺部器官，造成頭暈、噁心、食道灼熱，嚴重的話還可能窒息而死的。