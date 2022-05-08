高樓大廈「黃色吊車」如何長高。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

現代高樓拔地而起，「塔吊起重機」更是不可或缺的重要機具，有男子就在臉書分享1段影片，介紹「塔吊起重機」如何增高，就見塔吊起重機將1小塊支柱吊近主要支柱旁，經高空作業人員檢查後，再將塔吊起重機爬升，最後再將小塊支柱放入原本支撐柱中，網友一見看呆「解惑了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段1分多鐘影片，影片中有棟施工大樓，大樓上的「塔吊起重機」正在進行「增高」作業，只見塔吊起重機將一塊支柱吊近支撐柱旁，再慢慢的爬升，再把該塊支柱放進原本的塔吊起重機原支撐柱內，過程中，數名高空作業人員也不斷的做施工檢查。

有男子在網上分享蓋高樓時，黃色的塔吊起重機如何往上爬升的影片，也解惑網友們多年來的疑問。（翻攝自爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示，「原來它是這樣變高的」、「這問題我也想了好幾年了」、「看著這樣晃，腿都軟了」、「好酷」、「光這樣看，腳底一直冒汗」、「總算是親眼看到」、「解惑+1」、「真的真的謝謝你，不然我快憋壞了」、「我也解鎖了」。

不過也有網友表示塔吊起重機的拆裝方法很多種，這只是最基本的作業方式，「爬升這種是最基本的」、「完工後有些是直接留著不拆，有些是兩具互拆」、「拆的法方有很多，一般都叫全吊的拆」、「大拆小，最後再組裝一台拆除」。