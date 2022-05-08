去年母親節餐廳座位都全滿，今年從4月疫情開始擴散後，業績下滑越趨明顯。（吳佩蓉攝）

今年母親節適逢疫情嚴峻時期，各大知名飯店、餐廳來客數都寥寥無幾、業績慘淡，相較去年用餐時段都座無虛席的狀況，可說是天差地別；其中，礁溪知名飯店訂位數都掉至5成以下，有的甚至1成都不到，業者嘆「確診人數沒有下降，業績就不會上升」。

礁溪寒沐酒店表示，去年母親節餐廳座位都全滿，今年從4月疫情開始擴散後，業績下滑越趨明顯，雖有推「Mu Table現撈海鮮台登場」促銷活動，但還是不敵疫情衝擊，訂客率剩4成左右，4月前的周末來客數都還能達9成至全滿，只盼疫情快快退散。

宜蘭員山力麗威斯汀酒店表示，疫情衝擊下，訂房率降了4成，餐廳來客數雖有7成，但包含房客3成多，整體業績還是不如預期，至於外帶的部分，因酒店位置較偏僻，以母親節前後平均每天還有3至4組客人做外帶，對於這樣的成績感到欣慰。

而宜蘭百貨業者表示，人潮受疫情嚴峻減少很多，業績掉了5成左右，迄今都沒回升過，雖有推LUNA吃購GO的外送服務，但顧客照樣不買單，可見這波疫情來勢猛烈，影響甚大。

礁溪知名飯店業者表示，住宿、餐廳都被顧客退訂了，來客數剩不到1成，盼確診人數不要一直攀升，要每天持續往下掉，業績才有回升的機會。