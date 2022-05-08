美聲歌手「小胖」林育羣日前快篩陽性，到醫院做PCR結果同樣是陽性確診；他昨(7日)談到自己隔離第二天的最新狀況，雖然頭暈喉嚨痛開始舒緩，沒想到濃痰的量開始變多，竟然咳出兩坨黃色像「果凍」的東西；小胖同時也建議優先入手「鼻塞噴劑」，否則呼吸不到新鮮空氣。

小胖昨(7日)在臉書分享他的【確診隔離日記Day2】：「晚上7點上健保快易通查詢，果不其然PCR陽性確診～今天下午有跟朋友討論一下，隔離是從採檢日開始算，所以今天應該是Day2？」；並開箱他的防疫包列出必備用品：「大量飲用水 (家中沒有飲水機需備10天份)・維他命感冒藥・鼻塞噴劑・退燒藥・維他命C發泡錠・腸胃藥、止瀉藥・溫度計(按時量體溫)・血氧機・酒精大量 (兩桶，再多1-2個有噴嘴的)・中小型垃圾袋1袋(放房間)・口罩 (同住家人需大量)・娛樂用品」。

他個人最在意的是能順利呼吸：「像我到現在還買不到血氧機啊啊！如果是一個人住，沒有家人可以幫忙送東西，就更需要提早準備了～尤其現在確診人數持續上升，有些東西還不是想買就買得到，還是先慢慢備齊比較好。」；小胖更強調：「Btw, 鼻塞噴劑超重要！建議優先入手！沒有它我根本呼吸不到新鮮空氣啊(大笑)」。

小胖並透露他的當日症狀：「本日症狀：今早睡醒時除了咳嗽流鼻涕外，眼睛還有點癢，可能是睡覺時鼻涕倒流鼻淚管？然後喉嚨又開始有點痛，趕快泡個鹽巴水漱口漱喉頭。頭有點暈有點輕微漲痛，體溫37.2。不知道是睡太多還是有點低燒狀態，然後咳嗽沒有到太多，但就是氣管有點卡痰感，聲音啞啞的，支氣管有點雜音。」

沒想到下午症狀開始轉變為有濃痰：「到了下午以後，頭暈喉嚨痛舒緩多了，但是濃痰的量開始變多…真的濃！一陣劇烈咳嗽之後居然咳出了一兩坨黃色半固體狀的東西，我嚇到！跟果凍一樣～隔著衛生紙捏起來還QQ的……今天因為痰多好像咳得比昨天嚴重，其他症狀倒是差不多。」；但除此之外：「精神還不錯，味覺嗅覺也還正常。繼續觀察」；粉絲紛紛祝他早日康復外，也有網友問「娛樂用品」是什麼？小胖則透露是「幫助你打發時間的用品(我是switch跟手機)」。