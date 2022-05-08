做決定有時候就是要迅速，因為「機不可失，時不再來」，猶豫不決會讓很多人錯失良機，感情裡尤其是這樣。運勢命理網站「靈匣網」分享，雙子、天秤、巨蟹、處女、雙魚在感情理相當被動軟弱，容易因猶豫不決錯過真愛。

▍雙子座

雙子座的人們看似機靈，但是在有些事情上他們是很糊塗的，就比如感情。雙子們不懂如何窺探自己的內心，所以他們找不到自己真正喜歡的東西是什麼樣的，今天喜歡這個，明天又換了那個，總是沒有定數。他們不明白什麼是愛，不懂朋友和愛人有什麼區別，往往處在朋友之上，戀人未滿的狀態，然後不等雙子們明白自己的心意，就因為拖拉導致戀情還沒開始就結束了。

▍天秤座

天秤座的人有選擇困難症，他們天生就優柔寡斷，這給天秤們的生活帶來了很多麻煩。他們甚至會因為吃什麼、穿什麼這樣的小事思考很久，感情上更是這樣，他們總是想太多，被約出去玩要想很久，決定答應對方要想很久，如果碰到幾個人同時追的話，那簡直就是修羅場。因為天秤們選擇困難，最後他們的猶豫導致追求者都離開了。

▍巨蟹座

巨蟹座的人沒有安全感，所以他們很敏感，因為敏感，巨蟹們總會注意到一些小事情，不管是別人刻意還是無意造成的。同時巨蟹們也是悲觀主義者，他們想事情總是往壞處想，自己腦補很多劇情，卻又都不告訴別人，潛移默化的影響自己，讓自己相信那些腦補的東西，導致他們會顧慮很多東西，越想越多疑，所以巨蟹們的愛情往往還沒開始就被自己扼殺在搖籃裡了。

▍處女座

處女們追求完美，他們有時候不止對自己要求高，對心上人的要求也很高，相處之後處女們往往會發現對方的缺點，與自己不合的地方，就想讓對方按照自己的想法作出改變。可是無論再怎麼改變，總是抹除不了處女們對他們缺點的深刻印象。而且，沒有人願意時時刻刻都與一個對自己高要求的人在一起，任何小事都不放過，會讓人感到壓抑，分開是自然而然的事情。

▍雙魚座

雙魚座的人很看重付出和回報，並且強烈要求這兩者對等。在他們看來，我在一段感情裡付出了，那對方起碼要付出得與自己一樣多。他們敏感，注意到一件小事情就能抓住不放，得出對方不愛自己的結論，他們不講理，自己沒有包容心卻要求對方包容自己的所有，有時候就是無理取鬧。雙魚們意志不堅定，因為別人的一句話就可能改變自己的想法，跟這樣的人談戀愛是很累的一件事。