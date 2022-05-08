夏于喬今出席活動擔任1日店長。（VIAGE提供）

夏于喬今出席內衣品牌一日店長活動，適逢母親節，她透露自己原本已規劃好要在節日這天親下廚，準備大展身手做菜給家人吃，無奈近日有家庭成員身體不適，儘管快篩都是陰性，媽媽還是請她先別回家，就怕不小心傳染導致拍戲中的女兒又間接影響到劇組同仁。

至於夏于喬是否想快快當媽？她不諱言說這1、2年開始陸續接演了媽媽的角色，戲裡小孩的親生母親多跟自己是同樣的年齡，她也都把小演員當成自己的兒女，自己確實也想為人母，現在一直有在努力做人，被問到疫情之下跟導演老公林書宇有更多時間待在家，是否有助於加速做人？她嬌羞說：「不用在家也可以做人啦！」

夏于喬目前正在拍戲，身體狀況一切安好，受疫情影響新作品確實有延後曝光，目前有2部電影、3部戲才要陸續跟觀眾見面，老公林書宇同時也是電影協會理事長，除了導戲，疫情期間也要顧慮到很多工作人員的生計，最緊頻跟文化局、勞工局開會，討論工作時數等等問題。

夏于喬這次代言的內衣品牌走舒適路線，她雖然對自己的身材不是極度有自信，但認為是走健康路線，若她能穿得舒適相信其他朋友也可以，當然性感內衣她也有，如果真的要跟老公有點情趣，就在有目的性的那一晚穿出來就好，不需每天穿。