高登生醫承接快篩試劑採購案引發爭議，高登環球生醫董事長劉緯澤指出，招標案由昶虹國際負責出資；但昶虹方面卻強調未與高登簽約，更沒有提供任何財務擔保。前民進黨立委郭正亮質疑，沒有財務擔保，衛福部為何可以給合約？他更直言衛福部長陳時中應該進行內部調查，甚至陳時中本人就應該是廉政署調查對象。郭正亮還說，現在大家排隊搶快篩，就是因為政府無能。

郭正亮今天(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，昶虹公開聲明根本和高登沒簽約，也沒提供財務擔保，衛福部為什麼可以直接給合約？「調查局就應該介入調查嘛，怎麼可以簽這種公文呢，請問他財務擔保誰提供的？」

郭正亮指出，沒有財務擔保，這家公司資本額只有兩百萬，「你緊急下公文請他們買1700萬劑快篩，全世界有這種政府公文？陳時中應該做內部調查，不然你自己就應該是廉政署查辦對象，這太嚴重了」。財務擔保人家公開說沒有，不究辦這公文誰發的？「歹勢，蓋你的章啦」承辦官員是誰？要把他抓出來，沒有財務擔保，為什麼簽核這個公文？是不是有人交辦？

郭正亮直言，昨天單日台灣的確診數位居世界第二，衛福部沒感到慚愧，竟然還有1450做哏圖護航，政府有保護人民生命的義務，「我排快篩，是因為政府無能，這和我去排拉麵，不是同一件事，排拉麵是你自己選擇的」。 很多國家直接把防疫包寄到民眾家裡，請問指揮中心在幹什麼？