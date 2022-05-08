二寶媽劉伊心日前參加TVBS《女人我最大》節目錄影，不藏私介紹另類育兒神器，露孩子因為疫情開始實施遠距學習，如何搞定活力十足的小孩成為最大挑戰。

劉伊心表示，疫情影響打亂一切規劃，自從女兒牙子開始居家上課之後，意識能力較強，會將玩具以及媽媽佔為己有，進而剝奪劉伊心與弟弟的相處時間，種種情況讓她每天都很疲累，深怕弟弟幼小心靈受到傷害，崩潰表示「彷彿所有的精氣被小孩抽走，呈現真空狀態」。

育有兩位小朋友的時尚媽咪劉伊心，首先分享近期愛用的育兒神器「麵包機」，她說因為這種麵包機可以帶著小孩手把手一起完成，做出來的麵包、披薩不但天然新鮮，還能增加親子互動時光。但孩子們的創意也常讓她哭笑不得，像是「堅持」要把藍莓、葡萄放在披薩上，主持人藍心湄聽了開玩笑說：「日後訓練一批擁有甩麵絕技的小孩子們，之後就可以直接在火鍋店上班」，笑翻眾人。

《女人我最大》每周一到周五晚間9於TVBS歡樂台、MOD TVBS精采台播出。