據陸媒報導，昨晚（7日）20時左右，多位網友在浙江舟山拍到天空出現了短暫的漫天紅光，罕見的天象令「舟山天空」直接衝上了熱搜。有網友問，是不是哪裡發生特大火災，所以映紅了天空，但消防部門表示並非火情，而且該紅光很快就消失了。

對此，有網友稱這是地磁風暴引起的，也有人稱這是火燒雲。還有微博紅V「脊樑in上海SH」分析說這只是一種天氣現象，可以用「瑞利散射」解釋，「昨晚舟山附近的雲層中聚集了大量細小顆粒物，其中直徑約為0.7微米的顆粒物占絕大多數，其直徑與太陽的紅色波長相似，經過散射天空便呈現紅色。」

今（8日），舟山廣播電視總台報導，經綜合分析並求證發現，出現紅色天空，不是因為發生了火災，是因為空氣中懸浮的水汽折射當地一艘捕漁遠洋船的紅色燈光所致。

舟山市氣象局一名工作人員告訴《極目新聞》，他們已經關注到此事，出現紅色天空的地點在舟山群島的東邊海域，可能是大氣中的顆粒物對光源進行折射和反射引起了的，光源是太陽的可能性不大，有可能是海上的遠洋漁船的燈光。

北京天文館天文愛好者雜誌社副編審李良認為，這是大氣中的現象，可以排除極光的可能，因為極光是由於太陽活動發射的高能粒子引起地球極區高層大氣現象。它有可能是某些人造天體的殘骸在墜入大氣層的過程中發生爆炸或高度摩擦生熱所引起的發光現象。

中國地質大學（武漢）空間物理研究團隊一位專家說，當日舟山的氣象條件為陰轉雨，有霧，低層大氣濕度大，有大霧黃色預警。因為遠洋漁船燈光為紅色，紅光波長較長穿透力強，同時在大氣中液體微滴的散射作用下，會將紅光散射到較遠範圍，於是呈現出一片天區的異常紅光現象。