愛奇藝原創人氣泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》，播出後引發廣大討論，Kinn少爺（Mile飾演）和Porsche（Apo飾演）在上集進度超車、激情後，2人都各自陷入迷惘中，為了忘記那一夜，Kinn和Porsche各自找人尋歡，但內心重視彼此的他們根本無法忘記對方。

藏著心思、沒有把話沒有說開的2人，在最新劇情中因為Porsche跟分家的少爺Vegas（Bible飾演）在外面廝混晚回家，惹得Kinn相當生氣，這讓心裡對兩人關係十分糾結的Porsche頂嘴：「他們沒有傷害過我」，氣得Kinn霸氣的對Porsche喊：「你的命是我的，我想做什麼都可以」，結果最後導致2人不歡而散。

回到家後，Porsche和朋友久違的見面吃飯，卻沒想到傲嬌的少爺追到家裡找他，放軟態度的說服Porsche，不少網友看到高高在上的Kinn少爺為了追愛瞬間變成乖巧小貓咪，都笑說：「可愛」、「果然遇到對的人都不一樣了」。

沒想到當2人說話的一半時，機靈的Porsche突覺得狀況不對，正跟Kinn確認是否一人前來時，2人身後就突然出現多人舉著槍對著他們，遭到綁架的2人手被銬在一起並關在貨車中，好在車外有救兵趕到，2人也合力掙脫打趴敵人，但最後鏡頭一轉2人不知去向，留下許多懸念。《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》每周日凌晨1點與泰國同步在愛奇藝國際站獨播。