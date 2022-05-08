本土疫情持續升溫，快篩試劑供應嚴重不足民怨高漲，國台辦日前稱可協助採購快篩試劑，遭陸委會回嗆趁機分化台灣，國民黨立委李貴敏怒轟，此舉跟去年台灣人民苦無疫苗，政府單位硬是杯葛民間協助購置BNT疫苗有甚麼兩樣？逢陸必反、政治大咧咧地干預防疫，難道人命與國民健康從不在民進黨政府考量範圍內嗎？「民進黨何時能學會別讓政治干預防疫？」

李貴敏指出，人民要的就是有足夠的防疫物資和醫療支援，連這麼卑微的要求，還要繼續政治化，想盡辦法阻撓嗎？過去兩年該為不為，以致現在快篩供應明明不足，行政單位不想辦法解決，只會說風涼話嗎？高官們真的是日子過得太舒適了，完全脫離現實，也看不到民眾苦無快篩試劑，無法保護家人和親友而到處張羅和懇託的痛苦嗎？

她表示，大陸封城，有其政策考量，也是嚴格清零的必然，爭議大，政策成本當然也需要自行承擔。反觀台灣，祗會創造名詞；「新台灣模式」究竟是什麼？行政單位始終講不清楚，從防疫到保險，亂成一團，學生染疫，急診爆量，政府只會叫大家自主應變。

李貴敏強調，官員們看不到每天不斷飆高的染疫人數？感受不到死亡人數持續攀升的風險與恐懼？居然還說絕對可以做到「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」？陸委會這種過剩的自信心到底從何而來？

她認為，兩岸關係良性互動最重要，難不成真要兵戎相見、劍拔弩張？最糟糕的是，政治重於防疫、政治重於人民，不以百姓安危為己任的跋扈政府，才真的是人民的災難！