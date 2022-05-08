香港今年首季經濟負增長4％，結束連續4季復甦勢頭。香港第5波疫情舒緩，各行各業正進入復甦期，香港政府將於下周公布經濟增長最新預測。財政司司長陳茂波今（8日）發表網誌指，無可避免需要下調經濟增長預測。

陳茂波此前在新一份預算案中估算今年香港經濟增長2％至3.5％。他在網誌中表示，隨着疫情逐步受控，社交距離措施亦開始分階段放寬，加上消費券帶來的效應，這兩個長周末假期市道回復了氣氛，酒樓食肆、商場或購物旺區也添了人氣，但新冠病毒疫情對全球各地的民生、社會和經濟帶來的壓力仍然存在。

他續指，內部經濟恢復需時，外圍環境持續不明朗且風險增大，都不利香港今年的經濟狀況。

另外，上周美股及港股都有大幅波動，陳茂波指，美國聯準會22年來首次升息達到半厘（0.5個百分點），預計累計幅度可能達到2.5厘或更多，加上當局確定縮減資產負債表的規模和步伐，認為兩者疊加對全球資金供應帶來根本性影響。

他指出，香港以至全球市場在過去十多年都處於低息環境中，低資金成本有利於借貸及營商，也緩和了供樓人士的利息負擔。不過，這次踏入升息周期亦意味情況將有所逆轉，特別是疫情下經濟還未完全恢復，須關注升息對市民或中小企造成的負擔。