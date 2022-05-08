衛生局因應中央調整密切接觸者匡列原則，做居家隔離通知書開立原則範例說明。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今（8日）宣布宜蘭縣新增884個確診者，其中學生確診數高達168位、教職員工16位；而學童有意願施打疫苗比例接近33％，5月9日衛生局及醫療團隊將為頭城鎮的頭城國小本校及外澳分班、梗枋國小的學童施打莫德納疫苗，其他校陸續安排中。

宜蘭縣政府表示，關於學童施打疫苗的意願統計，截至5月7日為止，已完成43所學校的調查，學生總數9654人，有意願施打的學生人數為3183人，比例近33％；5月9日衛生局及醫療團隊將前往頭城鎮，首發為頭城國小本校、外澳分班及梗枋國小的學童施打莫德納疫苗。

針對校園疫情部分，今（8日）新增確診學生數共168人、教職員工16人，其中有80位是居家隔離時陰轉陽；而私立慧燈中學包含學生、教師今新增高達14人，積極疫調中，必要時會做進一步處理；目前累計受影響共1082位學生、78位教職員確診。

今（8日）新增全校停課有羅東鎮立幼兒園北成分班、大溪國小、公正國小、北成國小、利澤國小等5校；新增部分班級停課為私立愛貝爾幼兒園、私立慈心華德福幼兒園、南安國小附設幼兒園、大隱非營利幼兒園、私立慧燈中學、宜蘭高商、蘭陽女中、羅東高中、蘇澳海事、頭城家商、三民國小、冬山國小、竹林國小、育才國小、清溝國小、黎明國小、蘇澳國小、龍潭國小等18校。

另外，衛生局表示，中央7日公布調整密切接觸者匡列原則，考量部分民眾請假需檢附隔離通知書佐證，針對5月7日前被匡列為居家隔離的民眾，會依據是否有隔離事實開立「居家隔離通知書」；至於5月8日後被匡列為自主應變者（如同班同學、職場同事等），則依規定不再開立通知書，改以放防疫假。