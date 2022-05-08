母親節快樂！竹東蕭如松藝術園區8日下午舉辦「愛獻媽咪」親子走秀活動，特別在木造特色建築外鋪紅地毯，提供親子精美浴衣和裝扮，讓辛苦的媽咪閃亮登場。縣長楊文科也牽著夫人甘秀美盛裝走秀，分送媽媽們小禮物，感謝她們的辛勞，並祝福大家母親節快樂。

楊文科表示，很高興這麼多孩子陪著媽媽一起來走秀，場面非常溫馨，媽媽們總是無私地愛護著孩子，希望大家一定要記得愛媽媽，今年適逢蕭如松老師百歲冥誕，文化局將舉辦系列紀念活動，歡迎大家踴躍參加。

活動現場有12對母女或祖孫參加走秀，有許多是年輕媽媽帶小朋友，也有年輕阿嬤帶孫子，每一組都精心裝扮，孩子們穿起浴衣模樣超可愛吸睛，主角媽媽們更是如超級巨星般閃亮登場，親友們紛紛拿著手機、相機，紀錄這溫馨又美麗的時刻。

園區特別設置了日本慶典攤位，有好吃的日本冰、蘋果糖和巧克力香蕉等小點心，讓民眾好好度過不一樣的母親節。

蕭如松百歲冥誕紀念系列活動，辦理4場如松講堂系列講座，18日下午2時「人生數數」講座，上半場請松風畫會理事長劉達治講蕭老師的生活及教學態度，下半場請前文化局長曾煥鵬暢談退休生活。

22日下午2時，邀請捷音室內樂團「經緯線上的音符」演出，6月5日上午10時彩繪立蛋活動，端午節當天中午在園進行立蛋活動，看誰彩繪的蛋最美且立得起。