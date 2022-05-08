母親節碰上本土疫情大爆發，往年餐廳業者總是卯足全力備戰，今年民眾則多改外帶慶祝，有餐廳收到近30位客人取消訂位，直呼大受影響，也有餐飲業者則表示，母親節檔期原本來客都爆滿，這次訂位卻跌到剩2桌，感嘆今年蠻慘的。

北市中正區餐廳表示，受疫情影響，往年母親節座無虛席，但今年來客量僅5到7成，擔憂疫情而取消訂位的客人也近20、30位，為此，餐廳也祭出外帶8折搶客，所幸外帶部分多有成長，以平常每日10單來看，母親節可以飆到20、30 單，可見民眾傾向把母親節大餐帶回家吃。

台北晶華酒店表示，往年母親節訂位都全滿，今年受疫情影響，餐廳訂位約七成，但包廂部分因為空間較密閉，且定時清潔消毒，客人也安心，目前全滿，另外，外送服務目前銷量約400套，業績占比超過七成，整體來看，並未受到太大影響。

泰式餐廳業者表示，原本預期今年母親節檔期能帶來一波業績，沒想到本土疫情大爆發，往年內用都爆滿，到現在晚上訂位只有2桌，業績掉了至少6、7成，就算有客人內用改外帶，也僅增加零星訂單，對業績來說杯水車薪。

泰式餐廳業者坦言，原本千例時還有民眾出來用餐，但確診破萬後出來吃飯的人變少，有些人被居隔想出來吃也沒辦法，朋友間聚餐也變少，今年蠻慘的，盼政府對餐飲業有補助措施，畢竟現在沒升級也沒禁內用，如果來客不多，對餐廳經營、員工生計也會造成很大影響。