今日適逢母親節，新北市動保處在林口扶輪公園舉辦「媽媽知我心，寵毛孩一起幸福」認養活動，希望讓毛寶貝有家可歸，並提供限量120個名額免費狂犬病疫苗注射及寵物晶片植入，而成功認養民眾還可獲得驚喜禮包，希望讓認養人收穫滿滿。

動保處表示，今日一早就有許多民眾帶著寵物到場排隊打疫苗，活動當日不僅開放認養，也提供寵物狂犬病疫苗注射，並加碼贈送狗、貓禮物包，讓民眾能守護毛寶貝健康。

動保處分享，當初人員在野外救援到一隻懷孕受傷的母貓「沐沐」，在人員成功照料下，沐沐產下兩隻可愛貓咪，經過沐沐親自哺餵，一隻貓咪順利存活下來，而每到用餐時間，沐沐都會等待孩子吃飽後，才開始享用飼料，若時間到沒有餵食，牠也會用叫聲提醒人員餵食。雖然小貓成功被民眾領養，但沐沐卻因受傷殘缺遲遲未等到機會，直至上月成功被人收養。

動保處表示，每場領養活動，動保人員都會從公立動物之家挑選親人、乖巧犬貓到場，希望民眾被牠們可愛的模樣吸引，進而認養，另外，若民眾無法到場，也可以透過認養毛寶貝即時影像(https：／／reurl.cc／e6rVRb)線上觀看、認養，而各動物之家也有開放時間，供民眾與毛寶貝互動。不過也呼籲民眾，認養前務必審慎考量自身能力，不要輕易棄養。