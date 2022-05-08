台東順天宮71年歷史的神轎將進行重修，預估經費120萬元。（莊哲權攝）

台東百年老廟順天宮「第1神轎」，71年前由眾信徒集資4000元打造，因長年風吹日曬蟲蛀而顯得老舊，獲得台東縣政府文化處補助，預計以120萬元進行修復，讓下一代也能欣賞到宮廟傳統文化之美。

「順天書屋」志工教師李小英說，主祠蘇府王爺的順天府第1座神轎是在1951年打造完成，由鹿港師傅雕刻，當時台東市還是台東鎮，廟方有感王爺出巡需要，向信眾募集了約4000元，當年的木匾還記錄捐錢者姓名及金額，由於年代久遠，神轎頂棚損壞，轎身多處木雕都有蟲蛀，為了保存珍貴文物，希望修復神轎，讓宮廟文化流傳給下一代。

李小英表示，順天宮地方文物館執行計畫已經第4年，過程中頗受到台東縣政府文化處文資科的肯定，日前也達成共識，將在明年補助協助修復「順天府蘇府王爺神轎」，包括防塵、防潮、展示櫥櫃等設備，經過專家估價大約需要120萬元。

坐落在台東市寶桑街的順天宮，開基建廟至今已百餘年，2016年9月開始由志工教師李小英試辦電腦程式語言課程，推廣社區課輔、電腦教學，鼓勵社區孩子們到宮廟學習程式設計，並邀請程式設計專長老師到書屋上課，減少台東孩子資訊落差，也翻轉一般人對於傳統宮廟活動認知。

李小英表示，順天宮在舊寶桑地區是重要的信仰中心的所在，從北漂子弟返打造的彩繪牆、保存老祖先智慧順天王爺茶、社區居民1磚1土打造的藥草園、2017年加入文化處社區營造行列，未來要走的方向就是1座兼具傳統與創新的地方博物館。