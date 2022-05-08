正妹駕駛BMW「煞不住追撞」車頭毀。

行車真的要保持好安全距離！有男子在臉書分享1張照片，照片中有位短褲正妹，駕駛BMW追撞前方日系車，導致車頭全毀，原PO也在貼文詢問網友「請問這輛是BMW 5系列嗎？」，放大照片看也認不出來，悲慘的結果也引起網友注意「好嚴重的車禍， 駕駛褲子都破成這樣」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他也上傳1張照片；照片中有輛黑色BMW追撞前車，導致車頭凹陷，一名駕駛BMW的短褲正妹也下車和遭追撞的日系車車主互換聯絡資訊，原PO也在貼文表示，不確定是BMW哪款車型，上網求助網友幫忙認車，「請問這輛是BMW 5系列嗎？」，他還放大照片，仔細看BMW水箱護照，還是認不出來。

貼文一出，網友全歪樓留言表示，「確定是黑色無誤」、「應該是互相留LINE吧」、「我對那台撞爛的BMW比較有興趣」、「我只看到大白腿」、「標準三寶臉」、「黑色系列比較好看」、「好嚴重的車禍， 駕駛褲子都破成這樣」、「黑化消光水箱！高級貨」，不過也有厲害的網友幫原PO解答，該車是「BMW E90 3系列」。

另外也有香港的網友表示，這是發生在香港的一場車禍，沒想到紅到台灣了，「消息傳到臺灣了」、「衝過台灣了」、「那麼快就由香港發到台灣了」；還有網友也分享BMW正妹追撞過程的影片。