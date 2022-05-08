快篩試劑一劑難求，台中市展開自力救「劑」，市長盧秀燕8日在防疫記者會表示，台中市未雨綢繆，將編列緊急預算採購快篩試劑，衛生局長曾梓展說，目前規畫先採購100萬劑試劑，共同供應契約價格每劑95元，快篩試劑提供居家隔離民眾、高風險族群、防疫旅館及防疫計程車工作人員等對象篩檢用。

面對全台各地快篩試劑一劑難求，日前有市議員提出台中市政府自己編列預算自購快篩試劑建議，今日線上防疫記者會中，媒體提問市府是否有購買快篩試劑的未雨綢繆計畫？

對此，盧秀燕表示，「是的，我們有」，因為市府從事防疫工作已經將近2年，知道要買快篩試劑，市府也有編列預算的計畫，將來購買100萬劑的試劑。

衛生局指出，衛生局動支災害準備金及提報111年度第1次追加（減）預算購置家用快篩試劑，共同供應契約價格每劑95元，快篩試劑提供居家隔離民眾、高風險族群、防疫旅館及防疫計程車工作人員等對象篩檢用。

如以快篩試劑一劑95元估算，台中市採購100萬劑快篩試劑，追加的經費將近億元。

曾梓展說，市府從疫情一開始的時候，從4月時不管是政府供應平台，在市場上也都去找快篩試劑，衛生局將追加預算準備採購100萬劑的試劑，現在最樂觀的一個訊息，是有廠商大概5月中陸續會從國外進貨。