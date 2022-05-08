日香主理人武子靖希望做出更多讓台灣人有共鳴的麵包。（日香高級吐司專門店提供）

台灣冠軍烘焙職人、日香高級吐司專門店主理人武子靖，今年拿下「路易樂斯福世界盃麵包大賽」團體冠軍，不僅將榮耀帶回台灣，更決心讓所有台灣人嘗到揚名國際的冠軍美味，當時在法國賽場中獲得評審讚賞的蜂蜜芝麻口味歐式麵包，經過武子靖與團隊的苦心改良，將拿手的台灣風味融入日香主打商品美肌生吐司中，在粉絲引頸期盼下，終於推出獨家「蜂蜜芝麻冠軍生吐司」。

日香「蜂蜜芝麻冠軍生吐司」的麵團透過精準的發酵時間與攪拌速度控制，以確保完美呈現生吐司獨有的細密氣孔，呈現濕潤與綿密的麵體，且堅持嚴選新鮮原物料，選用日本進口昭和霓虹一級麵粉，加入專業手炒後新鮮直送的純淨黑芝麻粒，以及不可缺少的台灣精選龍眼蜜，讓出爐的生吐司散發濃郁香味，每一口都吃得到天然芝麻，此款生吐司無奶無油，素食者也能放心食用。

富錦樹集團創辦人吳羽傑Jay同時也是日香創辦人之一，在日本初次嘗到生吐司時極其驚艷，決定和武子靖師傅共創niko bakery日香高級生吐司專門店，更以女兒niko開心吃吐司的俏皮模樣作為品牌LOGO，希望將美味生吐司送到每一張餐桌上。日香創立至今，推出多款熱銷口味美肌生吐司，武子靖除了擔任研發工作，也曾親自開著「日香微笑吐司車」與喜愛日香的消費者近距離交流，對日香的用心溢於言表。此次得獎，武子靖除了驚喜，更多的還有感謝，「我會讓日香，做出更多讓台灣人有共鳴的麵包，未來還有可能讓熱門口味強勢回歸，請大家敬請期待！」

9日起，日香門市與線上通路同步推出「蜂蜜芝麻冠軍生吐司」，單顆售價200元，31日前與酸甜清爽「柑檸美肌生吐司」合購，可享優惠組合價340元。