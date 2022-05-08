兩公約第3次國家報告國際審查將於5月9日開始，聯合國／NGO世界公民總會臺灣總會、中正大學財經法律研究中心、法稅改革聯盟等多個民間組織今（8）日共同舉辦論壇，邀請國內外人權、法學及各界代表近30人，以多個冤假錯案為例，檢視台灣落實人權兩公約的現況，訴求人民要的是真正的人權改善，而不是表面功夫，人權報告要面對真相，不能報喜不報憂。

兩公約國內法化迄今已超過12年。我政府訂於9日至11日辦理兩公約第3次國家報告國際審查，邀請國際人權學者專家就我國落實兩公約各項權利及對第2次國家報告國際審查會議結論之進展進行審查。民間團體質疑政府未回應不符公約項目。

民間團體指出，在反歧視原則中，重大人權侵害案件並非僅與性別、族群歧視相關，包括針對宗教團體或心靈修行團體的信仰歧視、不平等，已涉及侵害其良心自由及人性尊嚴，甚至以稅務手段或行政命令試圖干預其運作或沒收其集會、修行道場、財產等。報告以太極門案為例，指出國家報告尚未回應多項不符公約項目。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人陳逸南表示，太極門案發生於1996年底到現在超過25年沒有完全平反，已引起國際人權學者的重視，並於聯合國人權理事會提出討論，最近聯合國人權兩公約國家報告審查會議，我們所要的不是表面的書面審查，而是要實際落實人權保障的成果。

國際知名人權雜誌《寒冬》執行編輯Marco Respinti表示，人類的首要政治權利就是人們有權依循自己宗教信仰生活的權利，稅案只是台灣政府用來剝奪太極門師徒信仰自由的藉口，因此這讓太極門案從台灣國內事務，變成國際關注的人權與信仰議題。

「這可能發生在任何地方，也可能發生在所有人身上。從這個意義上來說，我們現在都是太極門人，所有人都應該關注和參與。」Marco Respinti指出，有25位國際人權專家連署寫信向蔡英文總統表達解決太極門案的重要性，呼籲蔡總統：”The world is now watching you”「全世界現在都注視著您，期待著您的答覆。」

輔仁大學法律學系主任吳志光教授表示，太極門案有指標性意義，一、平等問題：師徒敬師禮不會因為年度不同而改變性質，這不用深厚法學基礎，就可理解。二、凸顯行政機關恣意裁量：國際都從宗教自由角度出發，太極門就是宗教信仰。吳志光指出，行政機關要平等對待太極門案，敬師禮認定是贈與，為何獨獨一年不是？希望在國際審查中有檢視的機會，讓行政機關用行政程序法第117條自我糾錯，針對已經判決救濟無門的冤錯假案能平反。

真理大學法律學系教授吳景欽表示，太極門案已經26年了都無法平反，關於此案的刑案與稅案之所以會發生的原點，政府又改了多少？當初的始作俑者侯寬仁檢察官不僅沒有被汰除，還坐上法醫研究所所長高位。

中國宗教徒協會理事長明光法師感慨兩公約在台灣已經施行超過12年，依然看不到政府真正落實轉型正義的決心，少數官員的違法濫權，以刑案、稅案為手段壓迫太極門，迄今未能平反。

蔡靜玫律師指出，從最近的稅捐稽徵法第28條修法，乃至憲法訴訟法第65、84條之修法，對於國家錯誤的冤案，超過一定時間就無法救濟，這對台灣自詡為民主國家，已公告施行兩公約實為諷刺。

主辦單位指出，政府在2020年提出的兩公約第三次國家報告，避重就輕，不敢面對真實狀況，提出有效的改革方案與時程，如報告書42頁的無罪推定原則，第53頁言論自由等在太極門案、竹北黃姓志工媽媽被非法逮捕拘禁案完全破功，但報告書確隻字未提，選擇性報喜不卻憂的心態表露無遺。

學者專家呼籲政府，不能鴕鳥心態，唯有勇敢面對政府犯下的過失，檢討改正，才能落實兩公約保障人權的精神。