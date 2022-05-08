美國政府正積極籌組「印太經濟架構」（IPEF），美國國務卿布林肯4月28日在國會首度正面回應表示，印太架構開放且具保容性，並未排除任何人，包括台灣在內。對此，前民進黨立委郭正亮8日大膽預言，「印太經濟架構」一定是「虛大於實」，東協國家可能只是給美國表面上的禮貌而已。

美國總統拜登2021年10月在東亞峰會中表示，美國將與夥伴共同研議成立「印太經濟架構」，內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題。台灣方面雖多次表達參與意願，但美國商務部長雷蒙多今年3月中旬在參議院財政委員會閉門會議中透露，美方現階段沒有考慮把台灣納入IPEF。

布林肯4月28日在聯邦眾議院外交委員會出席作證，對於共和黨籍眾議員華格納質疑拜登政府將台灣排除在「印太經濟架構」外，布林肯表示，印太架構是開放且具包容性，目前正處於啟動階段，美國還在與潛在夥伴商討對話，將會與區域大部分國家互動，並強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」。

郭正亮8日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，全世界現在沒有人知道「印太經濟架構」是什麼，如果沒有要打開市場降關稅，那其他國家也很難得知，同美國做生意有何好處，因為現在全世界所有多邊貿易、協議，都是談關稅，如果沒有降關稅這個項目，他不知道印太經濟架構要談什麼，而美國跟東協沒有「禁止項目」問題，他推測，美國真正的意圖，很可能是要東協國家跟美國站在一起圍堵中國，但中國和東協的貿易關係這麼密切，包括一帶一路、電商等，要東協轉向有難度。

郭正亮直言，中國在美國企業超過260家，市值最大的就是阿里巴巴，美國日前已經列出制裁中國企業的黑名單，但怎麼沒有阿里巴巴呢?結果要東協跟中國做生意要小心，那怎麼不乾脆一點，把阿里巴巴下市呢?這個就是雙標嘛!自己做不到，老是要別人做。

郭正亮說，他大膽預言，「印太經濟架構」一定是「虛大於實」，東協國家可能只是給美國表面上的禮貌而已。

此外，對於美國總統拜登亞洲行將於20日展開，拜登預計將於23至24日與日本首相岸田文雄舉行「美日元首峰會」，並參與「美日印澳四方安全對話（QUAD）」會談。郭認為，拜登的重點是在印度，因為印度已經很久沒拉在一起了，四方會談是為了印度表態。