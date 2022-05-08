54歲資深主播、知名主持人廖筱君日前閃辭，離開主持14年的政論談話節目《新台灣加油》；無事一身輕的廖筱君卸下播報妝，在臉書分享爬山、睡到自然醒的素顏模樣，凍齡清新顏值引發網路熱議。廖筱君和東森財經台前主播林傑煥育有一對雙胞胎兒子，今(8日)適逢母親節，她大方曬出當年懷雙胞胎的挺孕肚照，並透露自己臨盆前足足胖了27公斤，回想起那時整天頂著腰酸背痛上班，直呼：「當媽媽好偉大啊！」。

廖筱君今(8日)在臉書祝大家母親節快樂，並貼出她挺孕肚的聖誕節照、主播台照，以及生下雙胞胎後與母親各抱一娃的親子照，畫面中顯示日期為2003.10.24，當時的廖筱君比懷孕時恢復纖瘦許多。她寫道：「先說喔，我不是又懷孕，我只是跟你們分享一下當初懷雙胞胎的模樣，這張照片是懷胎五、六個月拍的，直到生產前我足足胖了27公斤，所以生產前肚子有多大，麻煩請自行想像(大笑)。」

她訴說挺孕肚當主播的辛苦之處：「每天拖著像大象一樣的身軀到台視上班，肚子常常卡著主播台喘不過氣來，同事看著我巨大的肚子也成天提心吊膽，唯恐有個閃失。當時整天腰酸背痛上班，真的是吃盡苦頭，當媽媽實在是好偉大啊！」

但廖筱君的媽媽比她還能吃苦耐勞：「跟我媽比，我又是小巫見大巫了！我媽媽更厲害，她除了整天操持家務，養豬種菜、和爸爸一起經營魚池生意之外，還要照料7個孩子。但我媽從來不曾為孩子動怒或打罵，情緒控管最讓我折服。還有一個就是媽媽總為別人著想和喜歡照顧人的個性也很讚，我覺得這個我有遺傳到。」；廖媽不但生了7個小孩，最難得是從不打罵的高EQ，連現在的為人父母者看了也要折服。

廖筱君也告白自己當年執意闖蕩新聞界的叛逆往事：「其實我媽當年是全家最反對我進入新聞界，她覺得很複雜，印象中這也是我忤逆他最大條的一件事，記得為了進入好不容易考進的警廣，我不知道哭了多少回說服家人，回頭想想，要是我沒進入新聞界，現在會是什麼樣子呢？可能在西螺老家嫁人、然後養豬種菜吧，怎麼突然人覺得有點羨慕這種生活了！(笑)」；她感嘆往事並不如煙，以後再慢慢分享其它故事。