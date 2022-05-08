今天在大聯盟場上道奇以7：0痛宰小熊，此戰道奇派出王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)先發，他維持本季的火熱手感，總計投7局僅被敲5支安打無失分，送出2次三振1次保送，最後順利拿下勝投，他成功奪下第4勝，自責分率僅1.80。

柯蕭本季復出之後表現相當穩定，4月13日首戰就繳出7局無安打無失分的表現，在之後的比賽也順利登頂道奇隊史三振王，氣勢無法擋，而在今天的比賽他一如既往繳出高水準表現，雖然全場只有2次三振，但在7局的投球中讓小熊打者難以得分。

首局道奇打線就先為柯蕭拿下1分，弗里曼(Freddie Freeman)擊出二壘安打，今天他的狀態火熱，4打數有3支安打跑回2分，打擊率依舊是高水準的.319。而柯蕭雖然對日本打者鈴木誠也投出保送，但都沒有被安打，成功度過危機。

第4局道奇再添分數，捕手巴恩斯(Austin Barnes)鎖定79 mph曲球擊出全壘打，這是一發中外野陽春炮。而此局柯蕭被鈴木誠也敲出一壘安打，不過還是沒讓小熊得分。第5局道奇延續火力，「紅鬍子」騰納(Justin Turner)擊出二壘安打攻下2分，接著他們於7、8局再下3分，徹底拉開分差。

Really should have been illegal for the Dodgers to add Freddie Freeman to a team that already had Austin Barnes



pic.twitter.com/HakBluEc1L — Doug McKain (@DMAC_LA) May 7, 2022

有著如此厚實的打擊火力掩護，柯蕭沒有太大的壓力，分別在2、3、6局上演三上三下，最多也只被敲出一壘安打，而最大危機在第7局，解決鈴木誠也後被高梅茲(Yan Gomes)敲出一壘安打，隨後Frank Schwindel跟進敲安讓高梅茲上三壘得點圈，但柯蕭讓下一棒Nico Hoerner擊出滾地球出局，功成身退。