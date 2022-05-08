我被狗硬上了。（《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》影片）

馬路上看到狗狗坐在機車腳踏板上，多半是被主人帶出來兜風，不過一名機車騎士卻無奈喊「我被狗硬上了」，原來，他在停等紅燈時，竟然有隻黑狗從後方飛奔而來，自己跳上該騎士的機車。

《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》分享一段影片，標題是「我被狗硬上了」，並補充「兄弟抱歉…我可能沒錢養你啊，或許那隻狗是想叫我帶牠去逛逛，但我那時候還有事情所以不能停留太久」。

影片中只見黑狗從機車後方相當遠的距離快速飛奔而來，下秒鏡頭一轉，黑狗就已經安穩地坐在原PO的車腳踏板上，並露出超萌無辜眼神。

這段影片觀看次數高達近8萬次，不少人留言：「好可愛！！！心都融化了」、「一直聽到小黑的喘氣聲，好可愛」、「可愛的狗狗~ 下次『再』經過他還上車, 那就真的是求收留了」、「好可愛的毛小孩!!」、「黑狗：被選中的孩子居然這麼不識相」。

但有更多網友難過說：「感覺被棄養，影片從很遠的地方跑過來，可能是機車相似，直接追上來看是不是主人..」、「會主動坐車的，應該都是有人養，這隻應該是剛被棄養的吧，毛還這麼乾淨。」、「剛被棄養吧，想搭車回家，覺得上機車就是要回家了」、「被棄養機率很大，從遠處跑來直接上踏板代表牠很想回家」。