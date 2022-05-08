8局打完落後1分的統一獅，最後反攻機會靠著替補上陣的羅暐捷在滿壘2出局時，敲出右外野2分打點安打逆轉，以4比3擊敗中信兄弟，避免系列賽遭到橫掃，也斬斷兄弟近期5連勝，辛苦中止3連敗，也讓獅隊總教練林岳平賽後高呼：「YES！」

由於味全龍隊受到疫情影響延賽，獅隊本周只有與兄弟在洲際的3連戰，不過前2戰都以1分差吞敗，近期陷入3連敗的低潮。

今天3連戰最終戰，獅隊推出洋投羅昂先發，他前2局各丟掉1分，不過獅隊小將林子豪在4局上，從兄弟先發投手鄭凱文手中敲出2分炮追平，總計羅昂主投6局被敲7安、失2分，無關勝敗。

8局下2出局二壘有人時，獅隊換上終結者陳韻文，但他面對岳政華球數落後，獅隊決定故意保送，之後被李聖裕敲出帶有1分打點安打。

9局上獅隊最後反攻機會，面對兄弟終結者李振昌，1出局後高國慶安打，邱智呈、吳桀睿都獲得保送形成滿壘，陳重廷雖然遭到三振，但後段上場的羅暐捷頂住壓力，敲出逆轉安打，最終獅隊就以1分差險勝。

辛苦中止3連敗，也讓餅總賽後高呼：「YES！」他也解釋今天在8局就推出終結者的原因，主要是考量前2場比賽都在第8局出狀況，這周最後1場比賽，就讓他抓該半局最後1個出局數，「但他也是失敗，好在攻擊端有發揮，有辦法在9局逆轉，今天是相當漂亮的一場勝利。」

獅隊近期傷兵累累，小將林子豪被迫扛起中心打者重責，今天他打第4棒敲出追平2分炮，是否之後會再讓他扛第4棒？餅總苦笑說：「希望不要，因為這代表我隊員是比較不充裕，但以現在陣型來說他是最適合的，

如果之後傷兵陸續歸隊，就不用應讓他打第4棒。」